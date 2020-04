L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla della situazione di crisi del Catania. Stamattina verranno effettuati i primi bonifici relativi agli stipendi di gennaio e febbraio, non corrisposti ai calciatori alla scadenza del 16 marzo. Questa l’assicurazione data dal presidente del Catania, Gianluca Astorina, e dall’amministratore delegato Giuseppe Di Natale ai tesserati che con due lettere, l’ultima alla vigilia di Pasqua, avevano sollecitato il pagamento delle loro spettanze, annunciando anche la messa in mora che, a questo punto, dovrebbe rientrare. Sempre la dirigenza del club rossazzurro garantisce che entro venti giorni tutti i calciatori saranno pagati, dando priorità a coloro che percepiscono ingaggi più bassi, «stipendi» per così dire normali, intorno ai 1.500 euro al mese.