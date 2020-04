L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole rilasciate da Roberto Floriano al sito ufficiale del Palermo. «Non concludere il campionato sul campo sarebbe un vero peccato, ad ogni modo dopo 26 giornate disputate ed un vantaggio attuale di sette punti dalla seconda è oggettivo che meritiamo il salto di categoria». Sulla sua stagione attuale e sul futuro, l’esterno ha parlato così: «La mia prima parte di stagione a Bari è stata un po’ in salita – conclude Floriano – e non ho avuto molte occasioni. Ma sono convinto di aver fatto la scelta giusta a gennaio perché Palermo è una piazza fantastica. Ho realizzato sei gol in otto gare e lo stop è avvenuto proprio mentre stavo raggiungendo il top della forma, se il torneo dovesse proseguire farei di tutto per arricchire questo bottino che non è comunque male per un esterno. Il mio futuro lo vedo a tinte rosanero, voglio essere ancora protagonista insieme al Palermo».