Gds: "Alluvione Palermo. Carrolo «Mai vista una pioggia così ma la risposta è stata pronta»"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le dichiarazioni di Agatino Carrolo, comandante dei vigili del fuoco, che ha coordinato gli interventi in seguito all’alluvione che ha travolto Palermo. «Il sottopasso è

stato svuotato, ripulito dal terriccio ed è nella disponibilità del Comune per ripristinare la funzionalità degli impianti, la segnaletica orizzontale e verticale, pulire il manto stradale. La viabilità, infatti, è ripresa. Nell’arco di questa emergenza abbiamo effettuato 218 interventi fino a stamattina (ieri per chi legge, ndr). Sono stati impegnati 156 mezzi e 920 uomini. La criticità maggiore si è manifestata all’inizio, quando il sottopasso ha iniziato a riempirsi d’acqua. Parliamo di 35 mila metri cubi d’acqua da prosciugare. Siamo dovuti intervenire con pompe ad elevata portata. E’ la prima precipitazione atmosferica di tale violenza a cui assisto, molto concentrata in un’area ristretta. Ma abbiamo saputo dare una risposta pronta. C’è

stata una reazione immediata del dispositivo di soccorso. Non abbiamo

tralasciato nulla e infatti non ci sono state vittime».