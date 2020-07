L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul futuro di Doda. Sarà ancora rosanero, approdando tra i professionisti dove sperava di arrivarci con la maglia della Sampdoria. Costante ricerca del fondo, cross, tempismo nelle chiusure: sono queste le caratteristiche dell’albanese. Dopo Silipo, sarà il secondo tassello di quel tesoro under che ha cresciuto il Palermo. Il club non vuole fermarsi qui e punta ad acquistare con la stessa formula anche i restanti under. I casi più spinosi sono quelli di Ambro e Felici.