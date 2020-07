L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul problema stadio “Barbera” del Palermo. Il presidente Mirri ha dato una scadenza ai consiglieri: serve una convenzione entro il 27 luglio. Sergio Pollicita, capo gabinetto del sindaco Orlando, ha messo sul piatto la possibilità del “canone mobile”, da variare di anno in anno anche in base alla percentuale di biglietti e abbonamenti venduti. Se i consiglieri non dovessero sbrogliare la matassa, interverrà Orlando in prima persona.