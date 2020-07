Gds: "Alluvione Palermo. Borgo Nuovo nel fango, c’è chi spala per liberare le case. La Rap: «Spazzatrici in azione per il recupero del decoro urbano»"

L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sui disagi a Borgo Nuovo, provocati dall’alluvione del 15 luglio. I residenti non riescono ad entrare e ad uscire dalle loro abitazioni e da 3 giorni cercano di ripulire largo Ispica. Servono macchine spazzatrici e altri mezzi in grado di rimuovere gli strati di fango. Dalla Rap spiegano che hanno programmato interventi in tutta la città e così sarà anche a Borgo Nuovo. «Tutto lo staff tecnico organizzativo di Rap è concentrato – spiegano il presidente Norata e il direttore generale Li Causi – a contenere il più possibile i disagi che si stanno registrando in città. Rap in questo momento di difficoltà per la città è impegnata a garantire il recupero del decoro urbano. In tal senso è stato anche costituito un gruppo di lavoro operativo per affrontare la delicata situazione del momento e assicurare così un più rapido ritorno alla normalità. L’azienda – concludono – è impegnata a fianco dell’amministrazione comunale, con le proprie spazzatrici per togliere i residui dell’alluvione e ripristinare lo stato dei luoghi».