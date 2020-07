L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla riapertura della circonvallazione di Palermo. E’ stata levata ogni traccia del disastro, ma la viabilità è rimasta a singhiozzo su viale Regione Siciliana. Adesso, Amap e Amg si concentreranno sulle vie limitrofe a viale Regione Siciliana dove sacchetti e sporcizia trasportati dalla pioggia sono rimasti da giorni come monumenti d’arte naturale. Meno bene va a chi abita e transita in via Imera, nel quartiere Zisa, ancora invasa da materiali di vario genere e ristagni d’acqua. Effetti deleteri per le ambulanze che devono percorrerla per raggiungere tre ospedali cittadini.