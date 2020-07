L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole del sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo il nubifragio di mercoledì: «La responsabilità è sempre del sindaco. Per questo chiedo scusa alla città per quello che è accaduto. Ma allo stesso tempo vi dico che noi non abbiamo colpe». Si contano i danni in città. Le macchine invase dal fango sono a centinaia. L’Amat, società di trasporti urbani, è stata incaricata di tirarle fuori. Molti, però, hanno provveduto a proprie spese.