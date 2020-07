L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dell’alluvione di mercoledì a Palermo.

Ieri, svanite col passare delle ore le preoccupazioni per il fatto più grave che potesse capitare, comunque l’inchiesta è partita, con un fascicolo conoscitivo aperto dal pm Salvatore Leopardi. Nessun reato formalmente ipotizzato finora – come sarebbe stato fatto invece subito, in caso di ritrovamento di corpi senza vita – anche se si va verso il disastro colposo, le omissioni in atti d’ufficio, possibili violazioni ambientali.