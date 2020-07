L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla dei risarcimenti per i danni causati dal nubifragio di mercoledì a Palermo. Il Comune ha già comunicato che si farà carico dello spostamento dei mezzi sobbarcandosi il costo del servizio dell’Amat o delle autogru nel caso in cui i cittadini volessero provvedere autonomamente ma è troppo poco (e troppo

presto) per stabilire che la vicenda possa chiudersi in questo modo.

Sono in tanti, infatti, ad aver chiesto l’intervento di consulenti e avvocati, come conferma Alessandro Palmigiano, il cui studio legale è

stato contattato da molti imprenditori, ma anche da privati, che vogliono cominciare la battaglia per chiedere un risarcimento. «Siamo stati chiamati da cinque o sei persone che erano in strada e che hanno avuto paura di non farcela – spiega l’avvocato Palmigiamo – ma anche da alcune aziende

che hanno perso camion e attrezzature e da una farmacia che si è

allagata con conseguenze che sono facilmente immaginabili. Adesso cominceremo ad esaminare la situazione per scegliere come procedere a seconda dei singoli episodi».