L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole di Valerio Leonardo, noto professore di Idrologia, previsione e prevenzione del rischio

idrogeologico del corso di Ingegneria ambientale dell’Università di Palermo, che ha parlato a proposito del nubifragio di mercoledì:

«Non sono stati i tombini e le caditoie intasate a provocare l’allagamento di viale Regione Siciliana. Anche con la massima efficienza e con la manutenzione più accurata, il disastro sarebbe avvenuto ugualmente.

La rete di drenaggio urbano della città si è saturata ed è andata in tilt perché non è stata progettata per sopportare la quantità d’acqua che

si è riversata in strada in poco tempo».