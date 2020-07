Comincia una nuova era per l’Akragas, quella di Sonia Giordano come nuovo presidente e azionista di maggioranza dell’Akragas. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sulla nuova era per la squadra agrigentina. Come allenatore è stato scelto Francesco Di Gaetano, che lunedì sarà presentato agli organi di stampa. Di seguito le parole di Sonia Giordano: «Sono state giornate abbastanza pesanti e la decisione di assumere la presidenza dell’Akragas è stata molto sofferta per tante ragioni. Se devo dire la verità ho accettato l’incarico più per i tifosi che per tutto il resto. Le cose da fare sono tante e ci vogliono i tempi giusti per tutto. E adesso è arrivato il momento di dimostrare che non si sta prendendo in giro nessuno».