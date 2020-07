Il Palermo è alla ricerca del sostituto di Rosario Pergolizzi, l’uomo che ha guidato i rosanero alla promozione in Lega Pro. Tanti sono i nomi che girano nell’orbita Palermo per il ruolo di nuovo tecnico, l’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione. Al momento il favorito resta Fabio Caserta, allenatore della Juve Stabia, per raccogliere l’eredità di Pergolizzi resta Caserta, ma le sue quotazioni appaiono in calo e il Palermo si ritrova così a dover considerare delle alternative. A frenare l’approdo di Caserta è il momento difficile che sta attraversando la squadra campana, che nelle ultime giornate di campionato dovrà cercare di salvarsi, i rosa se Caserta dovesse essere scelto, potrebbero addirittura iniziare il ritiro senza allenatore, visto che il campionato cadetto terminerà ad agosto. L’ingarbugliarsi della situazione Caserta ha portato Sagramola a considerare anche altri tecnici, come Scienza e Raffaele. Il primo è stato eliminato dai playoff con il suo Monopoli, il secondo è ancora dentro con il Potenza.

Entrambi qualche settimana fa avevano ricevuto la chiamata del d.s. rosanero, una telefonata esplorativa,ma carica di significato. Non hanno mai vinto la C, è vero, ma conoscono benissimo il girone meridionale. Poche chance invece per Fabio Pecchia che era stato accostato al Palermo.