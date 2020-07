Il Palermo è alla continua ricerca del nuovo allenatore, i rosanero stanno cercando il sostituto di Rosario Pergolizzi, per poter puntare alla promozione in Serie B. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione sull’ipotesi Boscaglia, tecnico della Virtus Entella, che sembra allontanarsi. L’allenatore ex Trapani guadagna parecchio, in più ha un altro anno di contratto piuttosto oneroso con l’Entella e non vorrebbe scendere di categoria nonostante l’appeal del Palermo.