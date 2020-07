Il Palermo è pronto a fare la spesa dalla Reggina, i rosanero sono almeno su tre giocatori granata. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione su questo possibile asse di mercato. I rosa vogliono cercare di arrivare a Corazza, sull’attaccante c’è il forte pressing anche di Modena e Ternana. Altro nome gradito in casa Palermo è quello del centrocampista Francesco De Rose, mentre per la difesa si è pensato a Loiacono, ma quest’ultimo risulta incedibile per la Reggina.