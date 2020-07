Arrivano le conseguenze per la movida di Capaci dopo le due maxirisse di venerdì. L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” fa il punto della situazione sull’ordinanza del sindaco, Pietro Puccio, che ha praticamente fermato la movia, dato che gli stabilimenti balneari chiuderanno alle 19, mentre i locali per la somministrazione di bevande e consumo di alcolici in bottiglia chiuderanno alle 21. Fortunatamente non ci è scappato il morto, ma solo tanta paura nelle due risse che hanno coinvolto circa 30 persone.