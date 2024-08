Gazzetta dello Sport: “Verde alla Salernitana. L’ex rosa Coulibaly piace alla Juve Stabia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Accordo raggiunto con lo Spezia per il trasferimento alla Salernitana dell’attaccante Daniele Verde. Arriva in prestito con diritto e obbligo di riscatto ad un milione condizionato a presenze. Il trequartista cambia squadra a poche ore dalla sfida di Coppa Italia, questa mattina la firma del contratto. Intanto la formazione campana ha ufficializzato il prestito dal Verona del laterale offensivo Braaf, era al Fortuna Sittard. Ora si cerca un attaccante, il sogno del d.s. Petrachi è Lapadula del Cagliari operazione non facile.

Per la difesa nel mirino c’è Riccio, tornato alla Juventus dopo la positiva stagione con il Modena. In uscita M.Coulibaly piace alla Juve Stabia mentre L. Coulibaly non ha ancora firmato con il Leccema c’è l’intesa. Per il Catanzaro, in dirittura d’arrivo il prestito con diritto di riscatto del terzino destro Cassandro dal Como (2000). Infine la Carrarese è in trattativa con l’Empoli per il difensore Gabriele Guarino (2004) e l’attaccante Stiven Shpendi(2003).