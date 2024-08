Criscitiello: “Se saltano i diritti TV salta il castello, basti vedere come è messa la B”

Attraverso il suo editoriale su “Sportitalia.com” Michele Criscitiello si sofferma anche sulla situazione Diritti Tv in serie B..

“Una cosa è certa: fare mercato in Italia è diventata un’impresa ardua. I Direttori di oggi pagano i mille errori dei Presidenti, del passato e del presente. In Europa contiamo meno di zero, abbiamo affidato le nostre società ai procuratori e non abbiamo più soldi. Non abbiamo saputo trovare nuovi modelli di business. Siamo fermi ai diritti tv ma saltati quelli salta tutto il castello. Basti andare al piano di sotto e vedere come è messa la Lega di Serie B a quattro giorni dal via”.