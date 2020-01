L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Salvatore Utro, allenatore del Marina di Ragusa: «Sinceramente non pensavo al Palermo, ma a noi stessi – racconta Utro – e lo stesso faremo domenica prossima contro i rosanero in casa. Quella di Torre Annunziata è stata una partita durissima, sia sotto l’aspetto fisico che mentale. Abbiamo tenuto testa bene, creando pure delle buone occasioni ad inizio ripresa che, purtroppo, non siamo riusciti a concretizzare. Nel finale ci hanno pressato, ma abbiamo saputo soffrire e portare a casa un risultato prezioso. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi. Savoia in calo? L’ho visto nervoso, nel senso che quando giochi in casa, se non la sblocchi col passare dei minuti la pressione sale e questo vale per tutti, non solo per il Palermo. Stiamo bene – aggiunge Utro– e faremo la nostra partita. Affronteremo la capolista con umiltà e spirito di sacrificio. Per tutta la provincia di Ragusa sarà una domenica speciale, dato il blasone che accompagna i rosanero. Sarà speciale anche per me, da palermitano, ma una volta iniziato il match, baderemo solo al nostro obiettivo che è quello di fare punti per salvarci. Rispetto alla gara d’andata sarà un Marina di Ragusa più consapevole e meno spensierato. Abbiamo capito la nostra dimensione. Il Palermo è partito fortissimo, ma io non ho mai pensato che avrebbe facilmente il torneo. La D è difficilissima e il ritorno di più».