L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’impatto di Roberto Floriano nel Palermo. Aveva lasciato Bari a causa del passaggio al 3-5-2, ritrovandolo a Palermo per esigenze del tecnico Pergolizzi. Tuttavia, in fase di possesso è stato proposto un tridente offensivo, che sul lato destro non ha mai dato punti di riferimento grazie all’alternanza di Felici e Langella, che spesso si accentravano anche sulla trequarti. Non poteva esserci un esordio più singolare per Floriano: ha subito fatto capire di che pasta è fatto, con l’intenzione di diventare un protagonista. Con lui la squadra è stata più propositiva: rigore trasformato a parte, ha ridato verve all’attacco dopo l’infortunio di Santana: «Ho sentito solo critiche su questa squadra, ma qui c’è voglia di vincere. Adesso pensiamo alla prossima battaglia col Marina di Ragusa».