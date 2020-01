L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sul momento di Edinson Cavani: la storia col PSG è arrivata ai titoli di coda. Il Matador dovrà dire adios alla Torre Eiffel con sei mesi di anticipo rispetto a quanto concordato al momento dell’ultimo rinnovo: «Vorremo che rimanesse con noi, ma ci ha chiesto di lasciarlo andar via», l’amara ammissione del ds Leonardo. «Abbiamo ricevuto un’offerta dell’Atletico, ma non abbiamo potuto accettarla perché non è proporzionata al valore del giocatore. La cosa più importante, però, è il desiderio di ciascuna delle parti in causa e il calciatore ci ha chiesto di partire». Tocca trattare, quindi, ma non è così scontato che l’unico interlocutore sia la società colchonera, che al momento non si schioda dalla prima offerta di 10 milioni tondi tondi. «Vediamo come evolve la situazione nei prossimi giorni. Abbiamo un atteggiamento ricettivo». Tono analogo per l’allenatore Tuchel, a cui è scappato un «chissà se sarà ancora con noi in febbraio». Il PSG pretende 30 milioni da utilizzare per assoldare un valido sostituto. Ben 198 le reti complessivi del bomber uruguaiano in 293 esibizioni con la casacca parigina. 136 i gol siglati nella sola Ligue1, che lo rendono l’attaccante più prolifico del club in campionato. L’apporto realizzativo del centravanti di Salto ha contribuito alla conquista di 5 scudetti, 4 Coppe di Francia, 5 Coppe di Lega e 6 Supercoppe transalpine. Ma il Matador, ormai chiuso dal rampante Maurito Icardi, 17 reti nelle prime 22 partite disputate con il nuovo club, non si rassegna a un ruolo da comprimario, che si è tradotto, a partire dall’inizio della stagione, in appena 5 golletti in 14 spezzoni di gara. Piuttosto deprimente per un uno che si considera ancora un titolarissimo e che a partire dall’annata 2008-09, quando ancora indossava la casacca del Palermo, è sempre andato in doppia cifra.