L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie A: “Il Cagliari va all-in su Marko Pjaca (24), esterno offensivo croato di proprietà della Juventus, ma su di lui non c’è solo il club rossoblù, per quanto i sardi siano davvero vicinissimi a strappare il sì al prestito dai bianconeri. Resistono ancora, per quanto più staccate, le opzioni legate a Brescia e Verona: saranno decisive le prossime ore. Il Genoa, invece, ieri ha salutato l’arrivo in città di Sebastian Eriksson (30), centrocampista del Goteborg reduce da una esperienza in Grecia falcidiata da numerosi fastidi fisici. Per il mediano – ma all’occorrenza anche mezzala -, mancino di piede, si tratta di un ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Cagliari. In uscita, è stata invece ufficializzata la partenza (a titolo temporaneo, per sei mesi) di Sinian Gumus (26), finito all’Antalyaspor. A proposito di Cagliari e Genoa: per avere Andrea Pinamonti (20) il club sardo offre Alberto Cerri (23) più 8 milioni cash, ma la situazione è complessa. Preziosi dovrebbe riscattare Pinamonti dall’Inter che però ha il diritto di recompra (che intende peraltro esercitare a fine anno). CZYBORRA SULLE ORME DI GOSENS. L’Atalanta si è assicurata Lennart Czyborra (20), laterale mancino, nazionale tedesco Under 20, che dall’Heracles Almelo, lo stesso club da cui nel 2017 arrivò Robin Gosens (25), finisce a Bergamo. Alla fine, la scelta per l’esterno in grado di fare il quinto a sinistra nel 3-5-2 di Gasperini sono ricadute su di lui, in grado di garantire il presente, ma soprattutto il futuro, alla luce degli ampi margini di miglioramento tecnico tattico che gli addetti ai lavori gli riconoscono. Operazione da 4 milioni di euro chiusa da Silvio Pagliari. SAMP SU MASIELLO. In casa Samp, invece, alla luce delle difficoltà a chiudere per Lorenzo Tonelli (30), si sta provando a convincere l’Atalanta per Andrea Masiello (33), che fin qui ha messo insieme un totale di appena 12 presenze in tutte le competizioni. C’è la volontà di rafforzare un reparto che ha assoluto bisogno d’esperienza, ma la dirigenza del club di Percassi ancora non ha dato il via libera. FIORENTINA. La Fiorentina, dal canto suo, temporeggia. Sa bene che il primo giocatore da provare a chiudere è Alfred Duncan (26) del Sassuolo, ma aspetta, consapevole di voler portare il club neroverde sulle proprie cifre, più vicine ai 12-13 milioni che ai 18 della richiesta ricevuta. In alternativa, c’è sempre Soualiho Meité (25) del Torino, che non è mancino come il ghanese, ma che ha la giusta versatilità per andare ad aggiungere qualità ad un reparto che ha bisogno di precisione e fosforo. Solo dopo, si potrà pensare a liberare qualche giocatore, tipo Szymon Zurkowski (22), cercato dall’Empoli e che in Serie B potrebbe dimostrare il proprio livello di maturazione. In difesa, resta viva l’ipotesi legata a Kevin Bonifazi (23), almeno fino a quando non si formalizzeranno le firma dopo l’accordo, ormai datato di diversi giorni tra Spal e Torino. Miha Zajc (25), ex Empoli, è a un passo dal Brescia: affare da 3,5-4 milioni. ATTESA PER ACQUAH. Si attende, poi il sì definitivo per la cessione, via Genoa, di Riccardo Saponara (28) al Lecce, che intanto ha dovuto registrare una frenata per il trasferimento di Afriye Acquah (28) dal club turco dello Yeni Malatyaspor. Era atteso in città nella giornata di ieri per le visite mediche, ma nonostante l’accordo sancito prima del week end, il presidente del suo club non lo ha ancora liberato. Romario Benzar (27), terzino destro, intanto è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Perugia”.