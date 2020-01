L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in Serie B: “In uscita dal Brescia dopo esserne stato un punto di forza nello scorso campionato vinto in B, Luca Tremolada (28), da tempo ai margini della rosa del club lombardo, viene valutato da Livorno, Pescara e Perugia. Il Grifo ha, intanto, fatto sottoporre a visite mediche il rumeno Romario Benzar (28), proveniente dal Lecce. L’ufficialità dell’ingaggio è arrivata ieri sera. Per il centrale difensivo Bartosz Salamon (27), della Spal, i tempi, invece, si allungano. Confermato il pressing del Pescara per l’attaccante Federico Melchiorri (32). Se Eros Pisano (32) sarà l’over del Pisa, il centrale sarà un under: riflettori su Davide Riccardi (23) del Lecce. Intanto, il centrocampista Nicholas Izzillo (25) va all’Avellino. Riconfermato Roberto Muzzi in panchina, l’Empoli è vicino al centrocampista polacco Szymon Zurkowski (22) che arriverebbe in prestito dalla Fiorentina.

ANCORA TRAPANI. Il Trapani lavora al mercato in uscita: sono dati per partenti Dini, Ferretti, Golfo, Joao Silva e Tulli, mentre Pettinari non dovrebbe muoversi dalla Sicilia. Mentre sembrano essersi raffreddate le trattative per Moussa Sow (34), dato vicinissimo alla firma, e Francisco Pizzini (26), ala sinistra dell’Independiente, sono attese novità per il terzino del Benevento Bright Gyamfi (23), per Davide Riccardi (26), centrale del Lecce, Shay Ben David (22), terzino sinistro del Maccabi Haifa, Elhan Kastrati (21), portiere del Pescara e per l’argentino Ivan Rossi (26), centrocampista del River Plate. Ma ieri sera è circolata la notizia che il ds Nember stava rilflettendo sul proprio futuro al Trapani e si sarebbe poi dimesso. L’esperto attaccante Alessandro Matri (35) che in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 8 spezzoni di gare con il Brescia in A potrebbe tornare in B: tentativo in corso del Pescara che segue anche altre piste. Intanto Andrea Cisco (21) è del Novara. BLOCCO ASCOLI. L’Ascoli è bloccato sul mercato dovendo valutare le situazioni relative a Nikola Ninkovic (25) e Matteo Ardemagni (32), richiesti rispettivamente da Bari e Vicenza, oltre che la caso Da Cruz che, come da input di patron Pulcinelli, dovrebbe essere restituito al Parma. L’arrivo di Leonardo Morosini (23) non può essere sufficiente, quindi questi saranno giorni caldissimi per il ds Tesoro. Di certo sono in uscita Moutir Chajia (21) e Lorenzo Laverone (30). In entrata il terzino della Fiorentina Luca Ranieri (20). Richiesta dell’Avellino per l’attaccante Giacomo Beretta (26)”.