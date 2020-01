Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, l’ACR Messina ha diffuso le condizioni dell’attaccante Francesco Pio Orlando. Sabato scorso, l’attaccante 18enne si è sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e per una riparazione meniscale. I tempi di recupero sono stimati in circa sei mesi.