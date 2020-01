Secondo quanto riporta “Messinasportiva”, l’Acr Messina avrebbe piazzato un colpo in difesa. Infatti, i messinesi starebbero per formalizzare l’acquisto del difensore Samuele Emiliano, 35enne, in questa prima parte di stagione in Serie C al Gozzano. Rinforzo in difesa per l’Acr Messina che si aggiudica un innesto di grande esperienza.