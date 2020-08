L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Luca Richeldi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico-scientifico «La situazione dei contagi da Covid-19 in Italia è in piena evoluzione, dunque è impossibile dire con precisione che cosa accadrà tra un mese quando dovrebbe ripartire il campionato di Serie A. Monitoriamo con attenzione ciò che avviene. L’Italia, rispetto agli altri Paesi, è messa meglio, diciamo che abbiamo un certo vantaggio dopo il lungo periodo di lockdown. Ora bisogna fare in modo che questo vantaggio non si assottigli. Purtroppo la circolazione del virus è ripresa, ed era abbastanza normale con la riapertura di tutte le attività. Anche i calciatori sono stati colpiti, d’altronde l’età media dei contagiati si è drasticamente abbassata. Per fortuna, almeno per adesso, i casi sembrano meno gravi rispetto a prima. A cosa è dovuto il virus? Principalmente alla riapertura di attività come i trasporti, il turismo, la ristorazione. E’ abbastanza logico che sia avvenuta questa impennata. Però l’Italia deve essere soddisfatta del fatto che i numeri sono decisamente più contenuti che in altri Paesi e, dunque, la situazione è più gestibile».