Tony Di Piazza, socio di minoranza del Palermo, continua a lavorare su più fronti. Attraverso un post sul proprio profilo Facebook ha comunicato l’apertura di una nuova sede della Italo-american Federal Credit Union, una banca a servizio degli italo-americani, di cui è segretario ed ex presidente. In basso, il post in questione:

Apertura dei nuovi locali della ITALO-AMERICAN FEDERAL CREDIT UNION. unica banca Italo-americana degli Stati Uniti al…



Pubblicato da Tony Di Piazza su Giovedì 20 agosto 2020