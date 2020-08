Gazzetta dello Sport: "Spezia nella storia. Volpi, festa in barca. Promozione dono d'addio?"

L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla storica promozione dello Spezia. L’esultanza del patron Gabriele Volpi sullo yacht lungo 76 metri e del peso di oltre 2.000 tonnellate è incontenibile. Manca dal “Picco” dalla sfida del 20 gennaio 2018 fra Spezia e Palermo.

Il suo viaggio spezzino potrebbe chiudersi con questa promozione in Serie A. 77 anni, tanta voglia di lavorare: ha incontrato dei clienti africani per il petrolio. Il premio promozione per la squadra, un milione e mezzo di euro, è rimasto interessante. Un regalo d’addio?