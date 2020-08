L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Trapani. C’è grande attesa per capire la decisione del CONI in merito al ricorso per la restituzione dei 2 punti di penalizzazione. I tifosi granata riversano le loro emozioni sui social. C’è una parte che ritiene impossibile un aggiustamento della classifica a bocce ferme, un’altra confida sulla possibilità che almeno un punto possa essere attribuito al Trapani.

La tesi che sosterrà il prestigioso giurista Guido Alpa, uno dei massimi esperti di diritto civile in Italia, è legata al ruolo della pandemia in questa vicenda. Perché punire con la retrocessione una società non perfettamente in regola con i pagamenti? Le cifre che trapelano parlano di una somma di 510 mila euro pagata entro il termine corretto, sui 580 mila complessivamente dovuti. Peraltro, i rimanenti 70 mila sarebbero anche stati corrisposti entro pochi giorni.