L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle strategie del Palermo. C’è una sola certezza: se il Palermo vorrà fare strada nel prossimo campionato dovrà comprare… l’esperienza. La spina dorsale del Palermo ha tanta esperienza, ma non in Serie C. I 7 giocatori contano insieme 17 stagioni in C, una media di neanche 3 campionati a testa.

Floriano giocherà il sesto campionato di C della sua carriera. Santana ha 19 anni di professionismo alle spalle, ma ha giocato soltanto due campionato di C. Crivello vanta 4 partecipazioni in C, mentre Accardi ha avuto buona continuità col Modena. Martinelli ha giocato in terza serie due stagioni con le maglie di Portogruaro e Venezia. Dopo otto anni di Serie B, per Lancini sarà il primo anno in C, così come Martin, che si porta dietro un importante bagaglio di esperienza in giro per l’Europa.