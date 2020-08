L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul ritiro del Palermo. Non c’è ancora l’ufficialità, ma è probabile che la data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di lunedì 17 agosto. Sar un ritiro diverso dagli altri per tutte le disposizioni contro il Coronavirus. I giocatori dovranno arrivare a Palermo con alcuni giorni d’anticipo rispetto alla data del primo allenamento in gruppo.

Le incertezze sulla rosa potrebbero spingere la società a slittare anche al 24 agosto, quando all’inizio del torneo mancherà un mese.