L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla sinergia Licata-Catania grazie alla figura di Nico Le mura. Il Licata, infatti, in un comunicato, ha confermato: «Le Mura continuerà a ricoprire la carica di presidente guidando con immutato entusiasmo la compagine gialloblù verso i traguardi che la città merita». E, poi, ecco la novità: «Il doppio

incarico dirigenziale di Le Mura apre ampi orizzonti verso rapporti proficui di collaborazione tra i due club». Molti giovani verranno dirottati a Licata per maturare.

Sul fronte panchina, il nome di Giuseppe Raffaele è quello più indicato per via del calcio propositivo. I tifosi gradiscono la pista, così come l’eventuale scelta di Auteri.