L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si concentra sugli aggiornamenti in casa Trapani.

Ieri pomeriggio, infatti, la società granata ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo al Venezia di Antony Taugourdeau, ma nelle casse del club entreranno appena 20 mila euro. Il centrocampista francese, avuta la certezza della retrocessione del Trapani dopo decisione del Collegio di Garanzia del CONI che ha rigettato il ricorso che chiedeva il ripristino del campionato di serie B a 22 ai sensi dell’art.49 delle norme organizzative federali (Noif), si è avvalso di una clausola rescissoria inserita nel proprio contratto che gli consentiva, in caso di retrocessione, di liberarsi del contratto che lo legava al Trapani fino al 30 giugno 2022 versando appena 20 mila euro.

Via anche il d.g. Giuseppe Mangiarano che avrebbe già presentato le dismissioni.

Per il ruolo di ds si pensa a Sandro Porchia, responsabile del settore giovanile e ancora legato al Trapani da un anno di contratto. Per il tecnico il Trapani, adesso si sarebbe orientato verso un allenatore giovane che conosce il girone meridionale della serie C. Tra i nomi più accreditati quello del monrealese Giovanni Ignoffo, la scorsa stagione ad Avellino fino al 16 ottobre, esonerato dopo la sconfitta con la Paganese e sostituito da Eziolino Capuano.