L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si concentra sulle prime mozze di mercato del nuovo Bari targato Auteri, i principali rivali del Palermo, tra conferme, partenze e nuovi arrivi.

Intanto è stato pressoché formalizzato il primo acquisto: Cristian Andreoni, 28 anni difensore destro, che lunedì si svincolerà dall’Ascoli e potrà raggiungere in Umbria i nuovi compagni.

In porta Pierluigi Frattali è considerato pedina inamovibile. Oltre al titolare, gli vanno bene anche i giovani Marfella e Liso. Nelle retrovie le confermati Di Cesare, Sabbione e Perrotta.

A centrocampo, il reparto del Bari che necessita uno sfoltimento più consistente, i confermati sono Mattia Maita, Raffaele Bianco e Zaccaria Hamlili. L’altro giorno, durante la presentazione al San Nicola, perfino le

smorfie del viso di Auteri sono state fin troppo esplicite, a proposito del capocannoniere della scorsa stagione. «Antenucci sa giocare al calcio. È un attaccante tanto intelligente, quanto imprevedibile. Non ci sono dubbi, sarà sempre fra i 3 uomini della prima linea».

Sulla fascia destra, oltre ad Andreoni, si attende l’arrivo di Celiento dal Catanzaro, che potrebbe liberarsi da un momento all’altro. Resterà uno tra Berra e il più esperto Ciofani. Dall’altra parte, certa la partenza di Corsinelli, se la giocano Costa e D’Orazio, altro svincolato dal Cosenza.

Per i centrocampisti, il d.s. Romairone lavorerà non poco per sistemare a dovere Schiavone e Scavone, ma sta insistendo con il Catanzaro per De Risio. Da decidere (con il Napoli, proprietario del cartellino) il destino di Folorunsho. In stand by l’ingaggio di Armellino del Monza, che interessa molto anche al Palermo. In partenza Kupisz (per Salerno), mentre Terrani va verso la conferma. Valigie pronte per Ferrari e Neglia. In entrata c’è già il giovane Candellone.