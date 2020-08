L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si concentra sulla nuova destinazione del fuoriclasse argentino Leo Messi, in uscita dal Barcellona.

In pole per lui sembra esserci il Manchester City di Guardiola, ma l’Inter di Suning non sembra intenzionata a cedere così presto e ha intenzione di seguire una strategia precisa. Il piano è pronto da tempo, ma prima Zhang vuole conoscere i costi della rottura con i blaugrana.

L’approdo di Vidal e la conferma di Lautaro sembrano esser due mosse per avvicinare Leo all’Inter. Tutto può fare parte delle mosse di Suning, che da tempo ha questa Pulce nell’orecchio e che ha fatto da calamita ad investimenti importanti sul fronte pubblicitario: una ricca base di partenza per costruire attorno a Messi un castello di soldoni legati ai suoi diritti d’immagine. In queste settimane sono emersi tanti indizi su questo fronte aperto. A cominciare dal trasloco di papà Jorge Messi a Milano a due passi dalla sede nerazzurra e i benefici fiscali dell’opzione italiana.

I suoi avvocati sono al lavoro per trovare la chiave. È possibile, infatti, che non funzioni la carta dell’uscita a parametro zero. Ecco perché l’argentino sta valutando l’idea di rivolgersi alla Fifa. Il famoso articolo 17 prevede per gli ultra trentenni (e Leo di anni ne ha 33) una sola stagione di “protezione” del contratto. In questi casi è previsto solo un indennizzo per il club cedente, ma a cifre abbordabili.

Dal grande mercato cinese, si legge, sono in arrivo sponsor per decine e decine di milioni, tutti dedicati a Messi, con un giro d’affari triplicato rispetto ai numeri odierni. Una montagna di soldi indispensabili per allettare Lionel e leva per ulteriori partnership anche in Europa, alleggerendo così i conti della società.