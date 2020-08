L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” riporta le dichiarazioni di Tommaso Silvestri, che sarà uno dei punti fermi del Catania secondo le idee del nuovo tecnico Giuseppe Raffaele.

Di seguito le dichiarazioni del difensore: «Stiamo provando la difesa a tre o a quattro, ma sono solo i primi approcci con il calcio del tecnico Raffaele. Diamo intensità ai concetti base. Raffaele chiede velocità, aggressività, corsa. Sono i suoi punti di forza.

Al Catania servirà la personalità nel tenere la palla e gestire le situazioni difficili. L’impronta, però, già si nota.

Partiamo avvantaggiati perché ci conosciamo tutti almeno questa in ritiro diventa una buona base. Nessuno al Sud è facile affrontare. Penso alle trasferte di Potenza, Cava. I nomi delle big sono troppi: Bari, Palermo, Avellino, Juve Stabia, Catanzaro. Sarà una B2. Squadre del genere, nello stesso girone, è difficile trovarne.

L’anno scorso il sostegno dei tifosi è stato commovente, gesti d’altri tempi. I sostenitori ci hanno dato la forza per lottare per la maglia e per la città. In carriera pochi possono raccontare momenti così. Quell’incitamento

non solo allo stadio, con gli striscioni, con le frasi che arrivavano lo ricorderemo a lungo.

Il derby col Palermo è una partita che si carica da sola, chi gioca a Catania o a Palermo vive per partite come queste, altrimenti meglio smettere col calcio.

Bello perché si dà lustro a una serie C che vive anche di partite così che sono degne della A. Io spero solo che allo stadio ci siano tifosi».