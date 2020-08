L’edizione odierna de la “Gazzetta dello Sport” si occupa del nuovo modulo che adotterà il palermo di Boscaglia.

L’impianto del sistema dei gioco è già evidente: un 4-2-3-1 nel quale la difesa ha già trovato la sua identità nei volti dei giocatori che la comporranno. Crivello a sinistra, Marconi e Lancini i centrali e Doda a destra. Peretti il primo sostituto al centro, Accardi invece a destra per Doda. Quando verrà acquistato un nuovo terzino sinistro, Crivello tornerà al centro della difesa, tenendo conto anche che Marconi può giocare anche come terzino sinistro all’occorrenza.

Il nome nuovo per la fascia sinistra è quello di Corrado, che come anticipato ieri dalla nostra redazione CLICCA QUI, è nel mirino di Sagramola-Castagnini.



A centrocampo, come mediani, al momento ci sono solo Palazzi e Martin. Sulla trequarti ci sono: Valente a destra, Floriano a sinistra, con Santana in posizione centrale a ridosso del centravanti, che al momento sono Saraniti e Lucca. Silipo insidia tutte le posizioni della trequarti offensiva. Il 4-4-2 viene studiato come modulo alternativo.