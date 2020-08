L’edizione odierna di “Tuttosport” riporta le dichiarazioni dell’ex difensore del Palermo Ezequiel Munoz.

Di seguito le sue parole su un suo possibile ritorno in Italia: «Sarebbe bellissimo, per me sono stati sette anni bellissimi. A Palermo ho avuto una stima grandissima, si vive bene, ci tornerei volentieri, la categoria non conta anche se penso di meritarmi ancora B e A».

Su Munoz, si legge, ci sarebbero anche alcuni club di B quali Pordenone e Cremonese. In C oltre il Palermo, ci sono Padova e Sambenedettese. Al di là della categoria, dunque, un ritorno in Sicilia affascina non poco il difensore argentino.