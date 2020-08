L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul Bari. La società discuterà con il tecnico Vivarini se proseguire o meno il rapporto. Dovrà essere aggiunta solo una clausola, relativa alla quantificazione del premio promozione. L’obiettivo è costruire una squadra più forte di quella della passata stagione.

Innanzitutto c’è da capire l’entità del budget che sarà messo a disposizione per la campagna acquisti. L’estate scorsa sono stati spesi poco meno di 10 milioni di euro per ottenere un secondo posto con finale playoff persa. Dai primi spifferi il budget sarà lievemente ritoccato in basso. Si spenderà meno dell’estate scorsa, sviluppando un capitolo investimenti in media con le altre grandi della categoria. La competitività sarà più elevata grazie alla presenza di Palermo, Juve Stabia e Trapani. Rischia il Pescara, mentre Ternana e Avellino ripartiranno cariche di ambizioni.