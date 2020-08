L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla decisione del Catania di nominare amministratore unico Nico Le Mura. 39 anni, è noto in Sicilia per aver rilanciato piazze come Giarre e Licata. Il Giarre nel 2004 è risalito in Serie D, mentre il Licata due anni fa ha compiuto lo stesso percorso. Da qualche settimana ha deciso di sposare la causa rossazzurra, entrando nella squadra Sigi.