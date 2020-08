Ennesimo ribaltone in panchina per il Perugia, dopo che la squadra a sorpresa si giocherà il playout serie B contro il Pescara. L’edizione odierna di “La Gazzetta dello Sport” fa il punto della situazione in casa della squadra umbra. Il presidente Santopadre ha deciso di esonerare Massimo Oddo in favore di Serse Cosmi per la sfida decisiva contro gli abruzzesi.

Le motivazioni che hanno spinto il patron a dare il ben servito a Oddo è da ricercare in na squadra smarrita, incapace di mettere in campo le proprie potenzialità, quasi stesse già in vacanza. Apparentemente incurante di essere alla vigilia di quelle che saranno le due partite più importanti della stagione. Un Perugia che arriva al momento decisivo nella peggior condizione tecnica, fisica e mentale, con una sola vittoria nelle ultime nove partite.