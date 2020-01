L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul calciomercato del Trapani. In arrivo Dalmone e Coulibaly. il Trapani avrebbe concluso col Torino anche il prestito del difensore centrale Buongiorno. Nember si è rivolto anche al mercato argentino: sembra fatta per il prestito con diritto di riscatto la trattativa che porterebbe in Sicilia Pezzini, ala sinistra dell’Independiente. L’altro argentino in arrivo sarebbe il mediano Laba dell’Estudiantes.