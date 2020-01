Stefano Liquidato, allenatore del San Tommaso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida contro il Savoia. Ecco quanto raccolto da “Solosavoia.it”: «Credo che abbiamo tenuto testa al Savoia per ampi tratti, poi loro l’hanno sbloccata su due azioni d’angolo dove non siamo stati reattivi ma parliamo di una squadra nettamente superiore alla nostra che è chiamata ad un campionato da vertice. Ho chiesto, scherzando, al presidente Mazzamauro di prestarmi qualche punta visto che ne ha tante e tutte di alto livello. Contro il Palermo giocheremo con la stessa intensità messa oggi, speriamo che il risultato possa darci ragione, non faremo le barricate ma state sicuri che venderemo carissima la pelle, principalmente per noi stessi, poi è ovvio che da Torre Annunziata ci sarà un tifo particolare per la nostra squadra. Dopo la gara di oggi comunque penso che il San Tommaso abbia tutte le carte in regola per salvarsi e per giocarsela con chiunque, che si chiami Palermo, Savoia, Palmese o Corigliano».