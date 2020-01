L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul momento del Catania. Dopo la richiesta della cordata con rappresentanti catanesi, ieri ha rilanciato la candidatura anche il gruppo di Follieri. Il gruppo di Pagliara, Pellegrino, Paladino e Di Fazio aspetta una risposta della società etnea. Follieri si dice pronto ad esibire credenziali pari a 60 milioni di euro: «La Follieri Capital Ltd – si legge – comunica che la società è pronta a fornire le credenziali di evidenza fondi richiesta per l’inizio della due diligence e della trattativa formale per l’acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare i pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro. Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria catanese a portare il nome della squadra e della città nel mondo». Sul fronte mercato, il Catania ha ripreso Manneh che era stato prestato alla Carrarese. Poi sarà annunciato l’acquisto di Vicente dalla Juve Stabia. Nelle prossime ore dovrebbe concretizzarsi l’arrivo di Curcio del Vicenza. Il club etneo deve cedere anche dieci calciatori: Fornito ad un passo dal Rende, Lodi sta cedendo alle pressioni della Triestina e Rizzo potrebbe rientrare nell’affare Tuttili col Trapani. La Reggina darà l’assalto al terzino Pinto. Il Teramo ha chiesto Barisic e Curiale. Incedibili Silvestri e Calapai. Pare possa rimanere Biagianti. Lele Catania è a un passo dall’accordo ufficiale con la Sicula Leonzio.