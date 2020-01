L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta il confronto a distanza tra Cottone e Pergolizzi. Il tecnico rosa afferma: «Alla ripresa non è mai facile. Abbiamo giocato meglio in altre circostanze. Mauri rigorista l’avevo indicato io, ma ciò non significa che Ricciardo non tirerà più i rigori. Fischi? Erano per me? Non ci ho fatto caso, la gente è libera di fischiare, ma sono io che decido. Felici non era al top, ma non devo giustificarmi con nessuno». Lapidario il commento del tecnico del Marsala, Terranova: «Il Palermo ha meritato, ma se avessimo pareggiato, non avremmo rubato nulla». Più acido il presidente Cottone: «Giocando così il Palermo non vincerà il campionato. Pergolizzi? Troppo difensivista».