L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sul gol all’esordio di Silipo, sulle orme di Cavani e Djurdjevic, che avevano trovato la gloria personale subentrando dalla panchina alla prima apparizione. Il ragazzino ha rotto subito il ghiaccio e si è scrollato di dosso eventuali timori dovuti alla prima esperienza in una grande piazza. La lunga corsa verso la curva Nord per festeggiare con i suoi nuovi tifosi la dice lunga sulla carica emozionale che può aver consegnato al ragazzo questo gol. Se l’alternativa di Felici giocherà sempre con questa personalità, il Palermo potrà contare su un’arma in più.