L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” esalta la prestazione di Mauri. Solo vice Martin? Domenica ha giocato con diligenza e ha fatto centro dal dischetto. L’argentino ha dovuto aspettare che il regista francese saltasse la prima partita stagionale per mettersi in mostra. Adesso è lecito pensare che con il rientro di Martin, Mauri torni a fare panchina, visto che Pergolizzi ha escluso a più riprese che entrambi possano giocare insieme. Punti di vista rivedibili e chissà che non possa accadere col San Tommaso.