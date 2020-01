L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport si sofferma sulla prestazione di Langella. Il centrocampista può mettere in difficoltà il tecnico Pergolizzi. Nella prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, ma adesso si candida per un posto da titolare. L’ex Bari ha le qualità per rompere gli equilibri e il gol col Marsala può avergli dato benzina utile per riscrivere la sua stagione.