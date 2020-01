L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sulle new entry nel tabellino dei marcatori del Palermo. Il derby col Marsala ha messo in mostra Mauri, Langella e Silipo, tre prime volte per salutare il 2020. Due alternative e un esordiente, tutti e tre alla ricerca di uno spazio più stabile tra i titolari. Mauri, da protagonista assoluto in Serie C con la Lucchese, si è ritrovato gregario in Serie D. Langella, vincente a Bari come miglior giovane della Serie D, ha stentato a trovare una collocazione fissa dal primo minuto. E poi c’è Silipo che ha scritto una vera e propria favola, trovando un gol spettacolare all’esordio con la nuova maglia.