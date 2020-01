L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le principali trattative del giorno in Serie B: “Stretta finale dell’Empoli per assicurarsi i gol che finora sono mancati sia alla gestione Bucchi che a quella Muzzi, una lacuna che ha fatto precipitare la squadra addirittura in zona salvezza dopo tante ambizioni di primato. L’obiettivo delle ultime ore è Andrea La Mantia (28) segnalato in uscita dal Lecce dove finora ha trovato poco spazio anche se ha griffato 2 gol in 12 partite. Sul giocatore è da tempo vigile il Frosinone che ha provato a riportarlo in Ciociaria dove l’attaccante è cresciuto a inizio carriera lasciando tra l’altro un buon ricordo. Ma i toscani sarebbero arrivati a offrire una cifra prossima ai 3 milioni di euro per assicurarsi il calciatore a cui aveva pensato anche il Benevento prima di chiudere con Gabriele Moncini (24). I toscani potrebbero ingaggiare anche l’esterno basso Riccardo Fiamozzi (26) sempre in uscita dal Lecce. Da perfezionare le operazioni per Amato Ciciretti (26) e Gennaro Tutino (23) entrambi del Napoli.

TANTO ASCOLI. Anche il mercato dell’Ascoli rischia di animarsi da un giorno all’altro. Tutto ruota attorno al talentuoso e bizzoso Nikola Ninkovic (25). Il trequartista rientrerà domani dalla Serbia e chiarirà la propria posizione dopo i rumors su un passaggio imminente al Bari o in Bundesliga, in ogni caso non in saldo. Intanto il club si cautela trattando il centrocampista del Sassuolo Luca Mazzitelli (24) e Marco Firenze (25) della Salernitana. Sempre in entrata, è sulla via del perfezionamento la trattativa per il portoghese Diogo Pinto (21) del Benfica B. Vicino anche il terzino del Sassuolo, ma in prestito all’Entella, Leonardo Sernicola (23). Piace inoltre Michele Castagnetti (30) della Cremonese. Sondaggio per il centrocampista del Cosenza Daniel Sciaudone (31. In uscita, il terzino Lorenzo Laverone (30) che piace alla Juve Stabia, mentre l’esterno Alberto Gerbo (30) è stato richiesto dal Crotone dove ritroverebbe il tecnico Stroppa. In partenza anche l’attaccante Lorenzo Rosseti (25) che piace a Ternana e Bari. Il Trapani ha chiuso i colpi Alessandro Buongiorno (20) dal Torino, Mamadou Coulibaly (20) dall’Entella, Nicola Dalmonte (22) dal Lugano e Francisco Pizzini (26) dall’Independiente. Il club lavora sempre per arrivare a Tomasz Kupisz (30) del Bari, Matías Laba (28) dell’Union La Calera e Giuseppe Rizzo (28) del Catania. Ieri è stato chiesto al Benevento Bright Gyamfi (24), terzino destro ghanese poco utilizzato da Inzaghi nel Sannio.

ALTRI AFFARI. Il Venezia lavora per puntellare l’attacco: si guarda a Gaetano Monachello (25), che ha trovato poco spazio nel Pordenone. Dopo il flop di Semper tra i pali, Chievo a caccia di un nuovo portiere: non va escluso il ritorno di Andrea Seculin (29) che sta facendo il secondo alla Sampdoria. Per l’attacco rimangono vive le piste portano a Simone Edera (23) e Vincenzo Millico (19) del Torino valutato anche dal Crotone. Possibile anche l’arrivo di Simone Bentivoglio (34) ora al Siena. Per la difesa del Pisa spunta Marco Andreolli (33), svincolato. Attenzionato anche il centrale della Fiorentina Federico Ceccherini (27). Interessamento per il portiere dell’Inter Primavera Valdan Dekic (20). Per Danilo Soddimo (32) si attende solo l’ufficialità. Il Cosenza ha chiuso l’accordo per il passaggio dell’attaccante Gianluca Litteri (32) al Padova in prestito. Ora rivolgerà l’attenzione su M’Bala Nzola (23). Piace pure il difensore centrale ambidestro Matteo Di Gennaro (26) del Livorno. Leandro Greco (33) deve dare il suo assenso per il trasferimento a Catanzaro. In cambio arriverebbe Mattia Maita (27)”.